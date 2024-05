Devono vergognarsi il matrimonio vip fa scoppiare la polemica | l’attacco del sindaco

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 30 maggio 2024) Personaggi Tv. Famoso calciatore lui e conduttrice televisiva lei, la coppia vip è convolata a nozze ieri, mercoledì 29 maggio 2024. Tuttavia, le celebrazioni dihanno generato un certo scompiglio tanto da attirare anche le durissime critiche di un primo cittadino. (…) Leggi anche: È nato Mattia: il campione italiano diventa papà per la terza volta Leggi anche: Si sono sposati!vip in Italia: la famosa conduttrice a nozze La coppia vip unita inIl giocatore della Juventus e la conduttrice Tv erano uniti in coppia da otto anni e nel 2020 erano diventati genitori del loro primo figlio Tommaso. Poi, dopo la proposta, i due si sono finalmente detti “sì” all’altare. Le celebrazioni sono state seguite da tantissimi fan che hanno condiviso con i neosposi la felicità per una giornata indimenticabile.