Devo dirvi di lui Isola dei Famosi Sonia Bruganelli gela studio e pubblico | Ora lo sapete

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 30 maggio 2024) Un’altra puntata è andata e la Finale de L’dei2024 è sempre più imminente. Il primo finalista è stato decretato giusto qualche ora fa, in occasione della dodicesima diretta ed è stato Edoardo Stoppa a vincere il primo posto verso la possibile vittoria. In, scontro trae Artur Dainese. Sicuramente anche il modello ucraino è un concorrente rilevante in questa edizione (fallimentare per gli ascolti, ma così bassi nella storia del programma di Canale 5), ma anche fin troppo discusso e secondo tanti utenti non per colpa sua. Artur Dainese ieri a L’dei2024 ha indignatodeimette in guardia i naufraghi Secondo buona parte del, connesso sui social e soprattutto tra Twitter ed Instagram, gli autori de L’dei2024 e anche Vladimir Luxuria e gli opinionisti marcino più del dovuto contro Artur Dainese, quasi come per metterlo in cattiva luce.