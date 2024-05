Deuce Bigalow | il regista propone un' idea per il terzo film

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 30 maggio 2024) Mike Mitchell,della commedia del 2005, ha dichiarato di avere un'per un nuovo lungometraggio. Il franchisedi Rob Schneider si è conclusa nel 2005 con il secondoma ilMike Mitchell ha svelato di avere un'per unlungometraggio del tutto originale. Mitchell, che diresse il primoGigolò per sbaglio e lasciò il sequel a Mike Bigelow, ha dichiarato a Comingsoon, tra serietà e ironia, che sarebbe tempo per una nuova avventura. Iloriginale, Gigolò per sbaglio, uscì nel 1999, opera prima nel live action per Mike Mitchell. Scritto da Harris Goldberg e Rob Schneider, ilracconta la storia di(Schneider), un addetto alla ….