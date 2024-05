Detenuto del carcere Beccaria evade durante trasferimento in una comunità del Bresciano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024) Brescia - Undelminoriledi Milano è evaso, mentre veniva trasferito in unadel. A renderlo noto il Sappe. ''Le condizioni lavorative del personale di polizia penitenziaria delsono oramai al collasso – dice Alfonso Greco, segretario regionale per la Lombardia del sindacato autonomo polizia penitenziaria -. Turni estenuanti e mancanza di risorse disponibili stanno letteralmente mimando lo stato psicofisico di tutto il personale''. "I tre detenuti - racconta - erano stati portati in questadelda tre agenti di scorta, ma uno dei tre, è riuscito a scappare prima di entrare nella struttura. Subito è stato dato l'allarme ma non si è riusciti al momento a riprendere l'evaso''.