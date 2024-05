Dermatologi | è allarme per abuso di creme antibiotiche

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 30 maggio 2024): è scattato l’in Italia, per l’disenza specifiche prescrizioni L’Italia si trova di fronte a un crescente problema legato all’di. Secondo i dati forniti dall’Aifa, il consumo dei primi dieci antibiotici non sistemici destinati all’usoco ha raggiunto la cifra allarmante di oltre 278 milioni di dosi annue.-Ansa- Notizie.comTra questi, la gentamicina, spesso associata al cortisone e largamente impiegata in ambito domestico per il trattamento fai-da-te, rappresenta oltre 168 milioni di dosi. Un pool di espertiha lanciato un avvertimento riguardo ai rischi derivanti dall’utilizzo eccessivo e improprio di queste sostanze.: sono in aumento le infezioni cutanee resistenti La pratica diffusa dell’automedicazione conper affrontare infezioni cutanee superficiali sta portando a una riduzione significativa della sensibilità agli antibiotici più comuni.