Deodoranti cosa c’è davvero dentro e quali sono quelli più pericolosi La scoperta choc

(Di giovedì 30 maggio 2024) Una nuova analisi commissionata da ÖKOTEST, rivista tedesca per i consumatori che classifica i prodotti in base a numerosi criteri, ha messo in allarme la popolazione per quanto riguarda i risultati su alcuni deipiù noti. Il test ha coinvolto 39roll-on con la dicitura "senza alluminio" e ha scoperto che, contro ogni aspettativa, ad essere classificati come "insufficienti"stati proprio i prodotti dei marchi più noti.hanno trovatoquesti prodotti esaminati? Formaldeide, fragranze problematiche, composti PEG, dietilftalato e polimeri sintetici:queste le criticità riscontrate in alcuni prodotti di marchi noti tra cui Vichy, Dove, Nivea e Avéne. Riporta inoltre ÖKOTEST che è stata trovata la presenza di alluminio in un prodotto con dicitura "senza sali di alluminio".