Denuncia di essere stata violentata in un pronto soccorso del Milanese poi si toglie la vita gettandosi dalla finestra dell’ospedale

(Di giovedì 30 maggio 2024) Si è suicidata buttandosi dal quarto pianodi Vizzolo Predabissi, nel, dopo averto, solo la notte prima, disu una barella deldello stesso nosocomio. È finita così, in una manciata di ore tragiche, ladi una giovane di 20 anni. Lunedì scorso la ragazza era in attesa di cure aldel nosocomio dove si trovava anche l’uomo che ha subitoto come l’autore della violenza, un 28enne magazziniere della zona, italiano e incensurato. Quando la giovane èspoin un ambulatorio, ha raccontato la vittima, lui l’ha raggiunta e ha abusato di lei. La ragazza ha subito chiesto l’aiuto dei sanitari che hanno avvisato le forze dell’ordine e sul posto sono arrivati i carabinieri di Melegnano che hanno fermato l’uomo per violenza sessuale su istanza della procura di Lodi.