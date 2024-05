De Roon fa la ‘guida’ in giro per Bergamo | È il posto perfetto in cui vivere E i casoncelli…

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 30 maggio 2024). “Questo è ilin cui”. Marten desveste per qualche minuto i panni del calciatore e indossa quelli di. Il centrocampista olandese dell’Atalanta è protagonista dello speciale “Discovering”, una produzione della Lega Serie A in cui fa da Cicerone raccontando la città, le sue specialità e le sue bellezze. “La funicolare, Città Alta, la cultura… La vecchia storia di questi posti penso sia bellissima. Siamo calciatori, ma anche persone normali, per questo mi piace passeggiare per le vie strette, fermarmi nelle piazze coi piccoli ristoranti, sedermi al tavolo e guardare le persone. È semplicemente il”. “Mi sento un ambasciatore di” afferma, “mi piace raccontare della città ai giocatori che arrivano qui, dare loro suggerimenti dove: penso sia la città perfetta.