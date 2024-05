De Luca si traveste da leone in differita | così è troppo semplice

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 30 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti‘Non ho sentito le parole della Premier. Si è qualificata da sola‘. La risposta del presidente De, è arrivata con 24 ore di ritardo, a conferma di quanto detto in altre occasioni. Il Governatore, in tema di comunicazione, è un maestro delle reazioni ‘del giorno dopo’, quelle da fare di fronte ai microfoni decidendo a cosa rispondere e cosa lasciar andare, prendendo la via a piè veloce, lasciando i cronisti sul posto. L’attacco della Meloni, nel giorno della sua visita a Caivano, era stata l’occasione per rispondere al presidente della Campania, all’offesa ricevuta a febbraio e forse Deavrebbe avuto finalmente l’occasione di avere quel confronto tanto cercato all’epoca, che non ebbe e che lo fece sbottare.