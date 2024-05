De Luca prepara la vendetta nel Pd Schlein mette in sicurezza lo scranno di Ruotolo Forse

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) La voce circola con insistenza. La road map tracciata dal Pd nazionale per le elezione Europee vede la circoscrizione Italia Meridionale come ‘strategica’ per riconquistare il consenso eroso e misurare programmaticamente l’appeal del Partito Democratico in vista di due appuntamenti fondamentali come le elezioni regionali in Puglia e Campania dopo le batoste incassate in Basilicata e in Abruzzo. Nelle segrete stanze del “nuovo corso” di via Sant’Andrea delle Fratte la segretaria ondivaga Ellye i componenti della direzione nazionale, con calcoli alla mano, hanno segnato sul bloc notes il numero 4, che corrisponde agli eletti all’Europarlamento. Questo è il dato storico. La scelta della capolista Lucia Annunziata si è rivelata molto debole e poco incisiva anche in Campania, sua terra di origine.