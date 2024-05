Dazi UE alle auto elettriche cinesi | Pechino cerca la trattativa; Bruxelles la rimanda a dopo le elezioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024)la stangata decisa dall’amministrazione americana ai danni delleimportate dalla Cina, la Repubblica Popolare prova a salvare il salvabile in Europa: il target diè intavolare delle trattative con la Commissione europea ed evitare l’istituzione disull’importazione delle EVda parte dio, quantomeno, limitarne l’impatto per l’industria cinese. I nuovieuropei potrebbero costare ai costruttoriun miliardo di euro l’anno, cifra che potrebbe lievitare col crescere delle attività nel vecchio continente dei car makers del Dragone. Gli stessi che, al contempo, necessitano dello sbocco commerciale europeo per sopperire ai problemi di sovracapacità di cui soffrono. Così, se da un latominaccia, come ritorsione agli eventualieuropei, di aumentare le sue tariffe doganali al 25%, dall’altro, secondo Reuters, sarebbe pronta a ridurli dall’attuale 15% al 10% pur di imbonire l’UE.