Dazi sul grano russo Lucia Vuolo Forza Italia | Questa è l’Europa che conta

(Di giovedì 30 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“A marzo di quest’anno avevo scritto un’interrogazione alla Commissione europea per chiedere di intervenire contro la speculazione in atto che sta danneggiando severamente le produzioni e le vendite dino. Sono soddisfatta del via libera definitivo aistraordinari che di fatto bilanciano la domanda e l’offerta del mercato del. Avevo denunciato che le importazioni dierano arrivate al 1100% e che questo aveva causato una diminuzione importante dei prezzi visibili sulla Borsa Merci pugliese. Iriguarderanno i seguenti prodotti: cereali, semi oleosi e prodotti derivati e si stima un recupero di circa 4,3 milioni di tonnellate per un controvalore di 1,3 miliardi di euro per le produzioni europee.