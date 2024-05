Dario Cassini lancia stoccata agli autori dell’Isola dei Famosi | che ha detto

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 30 maggio 2024)è stato eliminato dall’Isola deidurante una scorsa puntata. Nella messa in onda di ieri sera, dunque, ha presenziato in studio insieme a tutti gli altri concorrenti eliminati, e ammessi, dato che ad alcuni non è consentito partecipare alle dirette a causa di alcuni contenziosi in atto, come Francesco Benigno. Ad ogni modo, durante un fuori onda, il protagonista ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno avuto tutta l’aria di essere delle stoccatedel programma e ad alcune decisioni prese. Ecco cosa ha. Le confessioni fuori onda disull’Isola dei, e laDurante un fuori onda della puntata di ieridei, lo staff del programma ha raggiunto alcuni ospiti presenti in studio, tra cui degli ex concorrenti del reality show ed ha fatto loro delle domande.