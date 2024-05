Darderi-Griekspoor oggi in tv | orario canale e diretta streaming Roland Garros 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Lucianose la vedrà contro Tallonnel secondo turno del, secondo Slam della stagione di scena sui campi in terra battuta di Parigi. L’azzurro ha sconfitto in tre set l’australiano Rinky Hijikata, bagnando con una bella vittoria il proprio debutto in un Major. Adesso davanti a lui c’è il forte olandese, reduce dalla semifinale in quel di Ginevra ma soprattutto dal successo in quattro parziali all’esordio contro lo statunitense Mackenzie Mcdonald. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera conche, nonostante una classifica e un’esperienza inferiori rispetto al proprio avversario, partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. Quest’ultimo, infatti, sta disputando il miglior tennis della sua vita da qualche mese a questa parte e a febbraio a Cordoba ha anche sollevato al cielo il suo primo titolo tra i grandi.