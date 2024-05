Danni minacce e una finta aggressione | notte di follia di un bergamasco a Offanengo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 30 maggio 2024) I Carabinieri di Romanengo (Cremona) hanno denunciato per simulazione di reato, danneggiamento,e interruzione di pubblico servizio un uomo, residente in provincia di Bergamo, con precedenti di polizia a carico, ritenuto responsabile di unadia inizio maggio a. L’uomo, già ubriaco, si era presentato in un bar, ma era stato allontanato perché in stato di alterazione. Era andato via e aveva danneggiato il palo di un cartello stradale, piegandolo, aveva preso a calci un cestino della spazzatura, danneggiandolo, e aveva sradicato da terra un quadro elettrico. Dopo avere provocato questi, era stato portato via da alcuni amici. Durante il suo tragitto aveva pure danneggiato un’auto in sosta, prendendo a pugni un negozio di ottica, che aveva sfondato, provocandosi tagli alle mani.