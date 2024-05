Fonte : sbircialanotizia di 30 mag 2024

Lo annuncia Francesca D’Angelo-Valente, Direttrice Marketing Henkel Consumer Brands a valle della conferenza stampa “Oltre la. “Come Dixan ci occupiamo di pulito nella maniera più funzionale, ci siamo impegnati in un progetto di responsabilità sociale per offrire cure di genere ai bambini delle Case del Sorriso, oltre 1000 bambini in Italia, e offrire sussidi didattici”.

D’Angelo-Valente Henkel | Impegnati con Cesvi contro la povertà di igiene