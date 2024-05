Dammi retta Ma per moglie e marito ad Affari Tuoi finisce male | il pubblico non perdona Nicola

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 30 maggio 2024), disastro durante l’ultima puntata. Ildi Rai 1 è abituato a vedere situazioni ‘estreme’ nel gioco dei pacchi che regala sempre tante emozioni. Spesso i concorrenti diventano, loro malgrado, protagonisti di scene che restano impresse nella memoria dei telespettatori. E sui socila fioccai di ogni genere, così come accaduto proprio ieri, mercoledì 29 maggio. Stavolta al cospetto di Amadeus c’è, di San Giorgio del Sannio, provincia di Benevento. Al suo fianco c’è laAnna, i due sono sposati da 10 anni e lavorano entrambi in banca. La partita non inizia bene per loro, ai primi 4 tiri partono subito i 200mila euro, i 30mila, il pacco da 5mila che Amadeus considera “arancione” e i 50mila. e col Trentino Alto-Adige se ne vanno i 100 euro.