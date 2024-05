Dall’Elba a Berlino Marco Gianni e il percorso fino a Mitte

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 30 maggio 2024) Si rincorre sempre una meta, ma molto spesso quella meta non è fisica, bensì interiore, di crescita professionale e personale. È proprio questo desiderio di affermazione che ha portato il romanoa partire per, intraprendendo unche gli ha permesso di incedere nella sua carriera,a diventare egli stesso imprenditore della ristorazione. Dopo anni di lavoro tra uno dei ristoranti italiani più in vista della città e un ruolo in un’importante azienda importatrice di vino,si mette in gioco con Glasweise, un wine bar, anzi Weinbar, dalla carta europea in zona Kreuzberg e oggi apre – finalmente – il secondo locale nel quartiere, esattamente dove voleva arrivare. Nell’ambasciata del gusto italiano a«Sono arrivato qui nel 2010.