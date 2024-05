Dal più presente al più chiacchierone | ecco le statistiche del Consiglio comunale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 30 maggio 2024) Bergamo. Arrivati ormai al termine del secondo mandato Gori è tempo di…numeri. Dal piùal più assente, dal più ‘’ arrivando al più silenzioso in. Un insieme di classifiche, preparate e stilate dal consigliereSimone Paganoni, composte da curiosità ma anche dati che riassumono il comportamento di ogni componente dell’assemblea. “Tutti- specifica Paganoni – sanno che non si giudica un buon consigliere ‘solo’ dal numero di presenze o interventi in aula, tuttavia questi dati possono far riflettere”. Innanzitutto, durante il ‘Gori bis’, sono stati svolti ben 136 Consigli Comunali, (135 senza sommare l’ultimo, straordinario), all’interno dei quali si è votato per 1665 volte, piazzandosi, con questo dato al secondo posto, nei confronti degli ultimi 5 mandati, dietro solo al governo Tentorio, primo a 1912.