Dal fratello gemello all’amicizia con De Andrè | 7 curiosità su Paolo Villaggio

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di giovedì 30 maggio 2024)è stato uno dei personaggi più iconici della comicità surreale, autore e interprete di personaggi indimenticabili come il professor Kranz, Giandomenico Fracchia e il ragionier Ugo Fantozzi. Eppure non tutti sanno che aveva uno della profonda amicizia con Fabrizio De. 7sua partire dalOltre al suo contributo al cinema e alla televisione, la vita diè ricca die aneddoti poco conosciuti. A seguire vi proponiamo settesu, che forse ancora non conoscevi. Undi nome Piero. Non tutti sanno cheaveva un, Piero. Nato il 30 dicembre 1932, Piero era di qualche minuto più giovane di