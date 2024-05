Dal concetto all’eccellenza nei pellami Made in Italy

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 30 maggio 2024) Nel vasto panorama della produzionein, ci sono realtà che si distinguono per l’impegno, la passione e la dedizione nel trasformare un’idea in un prodotto di qualità superiore. Tra queste, Galliate Pelli si erge come un pilastro fondamentale, fornendo un servizio di alto livello a clienti esigenti nel settore calzaturiero, dell’abbigliamento e dell’arredamento. Diventando così la leader per le forniture di pellame per le aziende.artigianali Si tratta di un’azienda artigianale con sede in Piemonte che si distingue per la sua dedizione nella realizzazione didi alta qualità. La sua produzione si concentra esclusivamente sul pellame, garantendo così standard elevati e una gamma diversificata di prodotti. La qualità dei prodotti di Galliate Pelli è il risultato di un processo meticoloso che inizia con la selezione accurata delle materie prime che vengono impiegate.