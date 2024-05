Daily Crown | Carlo parteciperà al Trooping the Colour Kate non sarà al Colonel' s Review

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Londra, 30 mag. (Adnkronos) - Una notizia buona e un'altra meno: reil prossimo 15 giugno altheassieme a Camilla, anche se in carrozza anziché in sella al suo cavallo. Katherine Middleton, invece, nonpresente alla tradizionale prova generale dell'8 giugno, il's, evento dove, in quanto colonnello capo delle guardie irlandesi, di solito fa il saluto. Il sovrano, ancora in cura per il cancro, passerà in rassegna i soldati alla parata ufficiale per le celebrazioni per il suo compleanno da una carrozza aperta Ascot Landau, scelta che si ritiene gli sia stata consigliata dai medici. A prendere il posto dial'sil tenente generale ed ex comandante del corpo di reazione rapida James Bucknall.