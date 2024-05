Dagli abusi in pronto soccorso al volo dal quarto piano | le ultime ore della 21enne morta a Vizzolo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024) Tutto nel giro di poche ore. La denuncia di essere stata violentata da uno sconosciuto. Poi ildaldell’ospedale diPredabissi, lo stesso in cui la ragazza avrebbe subìto l’aggressione nelle ore precedenti. La tragedia di L.L., ventunenne nata a Cernusco sul Naviglio nel novembre del 2002, si è consumata in meno di un giorno nella struttura clinica del Comune di circa quattromila abitanti dell’hinterland sudest di Milano. Ecco la ricostruzionedrammatica sequenza, messa in fila anche in un comunicato diramato ieri sera dal procuratore capo di Lodi Maurizio Romanelli, che sta coordinando le indagini condotte dei carabinieriCompagnia di San Donato Milanese estazione di Melegnano. Nella notte tra lunedì e martedì, secondo una prima ricostruzione, la ragazza, che si trovava neldel centro clinico per un ricovero sociale legato a motivazioni pregresse e ancora in fase di approfondimento da parte dei militari, sarebbe stata avvicinata dal ventottenne A.