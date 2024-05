Da ‘Notizie dal mondo ASviS’ l’Euyo e BigMama chiudono il Festival con il Concerto per un’Europa sostenibile

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 30 maggio 2024) Si riporta di seguito il testo integrale dal sito ASviS di Flavia Belladonna e Tommaso Tautonico del 27/5/24. Tra le performance della European union youth orchestra e della rapper, l’Auditorium Parco della Musica ha annunciato che diventerà “Casa della sostenibilità”. Gli interventi dei relatori. “Questa è l’Europa che vorremmo. Questa è l’Europa che purtroppo ancora non abbiamo. E per questo ildi questa sera è per”. Sono le parole di Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’ASviS, dopo aver letto l’Articolo 3 del Trattato dell’Ue, al “per” che l’Alleanza ha organizzato nella sera di venerdì 24 maggio, presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium di Roma, per chiudere simbolicamente l’ottava edizione deldello Sviluppo