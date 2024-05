Da mesi senza stipendio Operai in appalto per Montblanc sul tetto di uno stabilimento di Campi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024)Bisenzio (Firenze), 30 maggio 2024 - Chiedono il pagamento degli stipendi, il ritiro della procedura di licenziamento collettivo e la convocazione di un tavolo per il ricollocamento. Con la forza della disperazione un gruppetto diche lavorano inper lasono saliti suldi unoBisenzio, dove hanno sede le aziende Z Production ed Eurotaglio. Lo fa sapere Luca Toscano dei Cobas di Firenze e Prato. Sul, treinsieme al sindacalista. Altrirestano sotto, a sostenere comunque la protesta. “Dagliinsonolavoro,stipendi eprospettive - denuncia Toscano -. In questo momento siamo di fronte ad un'azienda, la Z Production, che non sta rispettando l'accordo per il contratto di solidarietà firmato a marzo in Regione Toscana e che non paga gli stipendi da gennaio.