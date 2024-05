Da Dementus di Furiosa a Immortan Joe di Fury Road ecco tutti i cattivi di Mad Max spiegati come si deve

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 30 maggio 2024) Idi Mad Max,diJoe di, non sonoquelli degli altri film, sono personaggi che possono esistere solo in questo mondo devastato e privo di risorse, dove bisogna arrivare all'estremo per sopravvivere e il potere è una delle cose più importanti. Il primo film è uscito nel 1979 e mostrava un mondo capace di conservare ancora un po' di normalità e di elementi riconoscibili, ma che si stava già trasformando in un luogo pieno di pericoli, privazioni e violenza. In quel film, con Max Rockatansky interpretato da Mel Gibson, iniziano a comparire bande di motociclisti che cercano benzina per spostarsi, terrorizzano e rubano tutto quanto possono per sopravvivere, uccidendo chiunque si metta sulla loro strada.