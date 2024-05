Da Beethoven a Ennio Morricone. In viaggio con Brianza Classica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024) Pagine di, di Mendelsshon e di Gioachino Rossini, ma anche la musica klezmer e quella di, per untra sonorità affascinanti. Sono i mondi in cui farà immergere il concerto dal titolo “Da Rossini a“, che il festival itineranteporterà domenica alle 18 a Caponago, in Corte Caglio: protagonista dello spettacolo sarà il Trio Mistral (nella foto), formato da tre solisti d’eccezione, in grado di spaziare fra generi musicali diversi. L’ensemble ha effettuato tournée in Paesi d’Europa come Austria e Germania, Olanda e Svizzera, ma anche in Messico, e ha collaborato con gruppi cameristici di rilievo come il Benthien Quartett di Amburgo e il Klaring Quartett di Vienna. Il trio è composto da Antonio Puglia al clarinetto, Luciano Tarantino al violoncello e Mariano Meloni al pianoforte.