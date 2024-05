Cyberwar e geopolitca | nuovi scenari digitali per i conflitti del terzo millennio

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 30 maggio 2024) La guerra è uno dei comportamenti ancestrali dell’uomo, fin dall’antichità rispondente a dei canoni culturali ben precisi all’interno della civiltà di riferimento che nel corso dei millenni si sono evoluti di pari passo rispetto ai progressi tecnologici. Ma, se si esclude la scoperta dell’arma atomica che per fortuna ha conosciuto solo due impieghi nella storia dell’umanità, dal bastone e la fionda fino alla polvere da sparo le regole sul campo di battaglia nella contrapposizione fra gli eserciti e quelle sulloo geopolitico nel confronto tra potenze globali e regionali non sono mai cambiate. L’avvento di una nuova era per l’umanità, determinato dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale e dalla crescente interazione tra il mondo fisico e quello digitale, sta ora segnando un forte iato, destinato a cambiare per sempre il modo in cui saranno concepiti, interpretati e condotti imilitari.