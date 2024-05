Cucine da Incubo 10 | Il Laghetto di Avezzano è il terzo ristorante da salvare

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 30 maggio 2024) Cannavacciuolo e lo staff de Il(US Sky)appuntamento per la decima edizione delledadi Antonino Cannavacciuolo. Nell’appuntamento in onda stasera su Sky Uno, lo chef arriva in Abruzzo, per tentare diilIl. Ecco quali sono le sue problematiche.da10: IlNelappuntamento, Antonino Cannavacciuolo arriva fino ad, in Abruzzo, dove si trova il-pizzeria Il, situato – come il nome indica – vicino ad undi pesca sportiva. A capo dell’attività c’è Annamaria, che svolge anche la mansione di cuoca. Una leadership, quella della donna, messa in discussione di continuo dal marito burbero e autoritario Settimio, che utilizza il pugno di ferro per farsi rispettare, cosa che finisce per indispettire tutto lo staff, composto prevalentemente da donne, ad eccezione di Erminio, il pizzaiolo.