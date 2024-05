Cuccioli di volpe in fin di vita ai Castelli Romani | la corsa dei soccorsi per salvarli

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 30 maggio 2024) Duedisono stati trovati in fin disu Monte dell’Artemisio, un gruppo montuoso dei Colli Albani situato nel territorio di Velletri, nei. A essersi imbattuto nei due animaletti di pochi giorni diè stato Marco Serangeli, un cittadino che stava passeggiando sul sentiero. Idisono stati trovati in fin di, qualche altra ora e sarebbero morti – foto repertorio – ilcorrieredellacitta.comL’uomo ha subito dato l’allarme ai Guardaparco L’uomo ha capito subito che la situazione era grave, in quanto i due piccoli erano molto trascurati e ricoperti di parassiti, non c’era traccia della madre e le condizioni erano tali che i piccoli sarebbero morti di lì a breve. Nonostante l’orario, circa le 20 della sera, l’uomo ha contattato immediatamente i Guardaparco che sono accorsi sul posto.