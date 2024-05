Cuadrado dice addio all’Inter | si aprono tre porte – La FM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 30 maggio 2024) Juanè pronto a dire. Il centrocampista colombiano si trasferirà lontano dall’Europa. Tre le mete che potrebbero realizzarsi nelle prossime settimane, come spiegato da La FM. SCELTE – Juan, a partire dal prossimo luglio, sarà un ex giocatore dell’Inter. Il centrocampista colombiano, nonostante l’ennesimo campionato vinto in Italia, non rinnoverà il contratto con i nerazzurri che quindi lo saluteranno a zero. L’ex Juventus – molto probabilmente – non resterà nemmeno in Europa, come anticipato da La FM. Secondo la radio generalista della Colombia, l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo che avrebbe chiesto al club di portare in Arabia Saudita la “panita”. A questo si aggiunge anche l’interesse di alcuni club degli Stati Uniti, conche potrebbe andare a giocare in MLS.