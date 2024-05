Crolla il soffitto di una piscina a Bari due allievi e l’istruttrice colpiti a bordo vasca

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024), 20 maggio 2024 – Un altro crollo a. Stavolta è stato ildi unaa cedere. L’incidente è avvenuto alla Energy Live in via Lioce, nel rione Poggiofranco, intorno alle 17. Tre persone sono rimaste ferite: si tratta di un’istruttrice di nuoto e di dueminorenni. Erano appena usciti dalla, dopo la fine del corso. L’allenatrice, 34 anni, ha un trauma alla schiena e a una gamba: è stata portata all’ospedale Di Venere. Una ragazzina di 14 anni ha invece subito un trauma toracico-addominale ed è al Policlinico. Un bambino di 7 anni ha invece rimediato una distorsione. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno escluso la presenza di persone in acqua e sotto le macerie, oltre al personale del 118 alle forze dell’ordine che dovranno ricostruire le cause del crollo.