Fonte : orizzontescuola di 30 mag 2024

PEr fortuna il cedimento è avvenuto lontano dall'orario delle attività didattiche. Nel Barese, alla scuola primaria Marco Polo, crolla una parte del controsoffitto in cartongesso. L'articolo Crolla controsoffitto in una scuola primaria: per fortuna nessuna conseguenza.

Crolla controsoffitto in una scuola primaria | per fortuna nessuna conseguenza