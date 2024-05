Crew, la recensione (no spoiler) della commedia criminale bollywoodiana

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 30 maggio 2024) Geeta Sethi, Jasmine Kohli e Divya Rana lavorano come assistenti di volo per la Kohinoor Airlines, una compagnia indiana sull’orlobancarotta. Il personale non riceve lo stipendio da mesi, e le tre amiche, come gli altri dipendenti, sperano che la situazione migliori il prima possibile. Ognuna di loro è alle prese con diversi problemi nella vita privata e tutte non versano in buone condizioni economiche. La tragica scomparsa dell’anziano collega Rajvanshi, morto era in servizio, porta Geeta, Jasmine e Divya a scoprire l’esistenza un’operazione clandestina per contrabbandare oro dall’India ad Al Burj, con il signor Mittal, il responsabile delle risorse umanesocietà, quale organizzatore. Le tre entrano in quelle dinamiche truffaldine e la loro situazione finanziaria è a un punto di svolta.