Fonte : calcionews24 di 30 mag 2024

Durante la partita Cremonese Venezia è stato intravisto il giocatore della Juventus Fagioli per sostenere i grigiorossi sugli spalti Si sta giocando in questo momento la finale PlayOff Cremonese-Venezia per capire quale sarà la terza squadra ad essere promossa in Serie A.

Cremonese Venezia PRESENTE sugli spalti Fagioli L’ex centrocampista grigiorosso sostiene i padroni di casa