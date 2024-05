Crac immobiliare da 18 milioni di euro otto persone indagate a Siena

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024), 30 maggio 2024 –e 18disono al centro dell’indagine svolta dalla polizia e dalla guardia di finanza a. L’operazione “Incanto” gira intorno a una societàdichiarata fallita nel 2019.gli indagati, a vario titolo: due per bancarotta fraudolenta, tre per indebita percezione di erogazioni pubbliche, una per auto-riciclaggio e altri due per malversazione di erogazioni pubbliche. Polizia e guardia di finanza hanno eseguito cinque misure cautelari per l'interdizione per 12 mesi dall'esercizio dell'attività imprenditoriale e sequestri per 1 milione di. Il sequestro è preventivo e finalizzato alla confisca del profitto dei reati di malversazione e indebita percezione di erogazioni pubbliche nonché autoriciclaggio.