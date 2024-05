Courtois fa luce sugli infortuni prima della resa dei conti a Wembley

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 30 maggio 2024) 2024-05-30 21:46:33 Il web non parla d’altro: Il portiere del Real Madrid Thibautammette di non essere sicuro di poter tornare per la finale di Champions League. Lo stopper belga ha subito uno al legamento crociato anterioreancora che la stagione 2023/24 fosse iniziata, ma dopo nove mesi di duro lavoro è finalmente tornato in piena forma. Sono stati diffusi video del 32enne che urla di dolore sul campo di allenamento del Real dopo essere atterrato goffamente ed è stato descritto dai suoi compagni di squadra come “diverso da qualsiasi cosa avessero mai sentito”. Il giorno dopo l’incidente,ha intrapreso un viaggio per tornarefinestagione. Potrebbe aver perso gran partecorsa del suo club al titolo LaLiga, ma sabato inizierà nella finale a