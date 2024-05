Costa Masnaga bimba di tre anni cade dal balcone di casa | è gravissima

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024)(Lecco) – Dramma a, in provincia di Lecco, dove una bambina di tree mezzo è caduta daldi, dal secondo piano di un'abitazione, subendo gravissimi traumi. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 maggio. I familiari hanno dato l'allarme e sul posto è intervenuto l'elisoccorso dotato di verricello. La piccola è stata poi ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Bergamo. Su cause e dinamica dell'accaduto, indagano i carabinieri del Comando provinciale di Lecco. .