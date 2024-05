Cose da sapere se non vuoi che la gravidanza ti faccia attendere

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 30 maggio 2024) Rimanere incinta, concepire dopo uno o dopo pochi rapporti mirati è possibile? Esistono delle tecniche per concepire rapidamente? Sono domande che stanno molto a cuore alle tante coppie che, semmai non più giovanissime, sperano che un figlio/ figlia arrivi il prima possibile. Durante le tante interviste che abbiamo fatto ai professionisti e alle professioniste, sul tema del concepimento, si è evidenziato un delicato tema: tante sono le coppie che si afno al desiderio di avere un figlio/a troppo tardi, quando diminuiscono le possibilità di concepire. Inoltre, più in generale, abbiamo compreso quanto sia importante avere una corretta informazione sulla fertilità e sul concepimento, sull’ovulazione e sul ciclo mestruale, sulle cause di infertilità maschile, per poi mettere in atto una serie di comportamenti che potrebbero aumentare la possibilità di avere unavelocemente.