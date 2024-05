Cosa sono i vermocane le creature marine che stanno arrivando nei nostri mari

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 30 maggio 2024) I, detti anche verme cane, verme di fuoco o vermi di mare,appunto dei pericolosi vermini erranti.voraci, possiedono degli aculei velenosi e hanno la capacità di riprodursi quando vengono spezzati. Una vera minaccia per l’ecosistemano, soprattutto ora che simoltiplicando neidi Puglia, Calabria e Sicilia.lunghi in media fra 20 e 30 centimetri e molto colorati.appunto dotati di setole con tossine urticanti che provocano gonfiore e prurito (più o meno come il contatto con le ortiche). Nel caso si venisse colpiti in zone in cui la pelle è spessa il fastidio è limitato. Altrimenti il dolore è ancora più pungente. E nei casi peggiori si può avere un intorpidimento degli arti, curabile con cortisone.