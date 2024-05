Cosa non va nell’accordo Italia-Cina sui dati sanitari Il commento di Harth

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 30 maggio 2024) “Oggi è più che mai necessario garantire la sicurezza nazionale tanto più per quanto riguarda la protezione dei. Credo, peraltro, che sia necessario chiarire anche alcuni atteggiamenti di politica estera che hanno suscitato perplessità, tanto più nei rapporti con la. L’ha ceduto al soft power cinese?”. Parole quanto mai attuali alla luce dell’accordo di collaborazionea siglato dal ministro della Salute, Orazio Schillaci con il viceministro cinese Cao Xuetao. Parole che non vengono da lontano. La dichiarazione del 23 aprile 2020 è di Adolfo Urso, oggi ministro delle Imprese e del made in Italy, allora presidente del Copasir. Parole che al contempo sembrano lontane anni luce. Mentre fa bene La Verità a ricordare come l’accordo siglato da Schillaci è almeno in parte eredità politica da governi precedenti, non si può ignorare come l’attuale esecutivo si sia rapidamente inserito nella lunga tradizionena nei confronti di Pechino.