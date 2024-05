Corriere dello Sport – un vincente si riconosce subito

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 30 maggio 2024) 2024-05-30 10:09:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: Bastano le prime idee, le prime mosse, le prime telefonate perre un. Non serve aspettare di vederlo all’opera, la stoffa del fuoriclasse si vede. In queste ore i tifosi azzurri nel mondo, oltre 120 milioni secondo le stime della società, non parlano d’altro: dell’uomo che Aurelio De Laurentiis ha scelto per il nuovo ciclo. Il Napoli ripartirà da Antonio Conte, una garanzia per chi ha bisogno di rimettersi in carreggiata dopo essere uscito fuori strada a ripetizione. La persona perfetta nel momento giusto, il professionista che deve ricomporre i tasselli di un puzzle incredibilmente persi in soli dodici mesi. Napoli, Conte porta entusiasmo È presto per ipotizzare come giocherà il suo Napoli, prematuro parlare di moduli e di scelte tattiche: per ora la ricostruzione inizia dal basso.