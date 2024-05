Correa ci prova il River Plate Ma l’Inter ha un’altra speranza – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 30 maggio 2024) La situazione di Joaquinè una di quelle chedovrà risolvere nel mercato estivo, dopo il mancato riscatto da parte dell’Olympique Marsiglia al termine del prestito. Secondo il Corriere dello Sport c’è ilsu di lui, ma in casa nerazzurra è viva anche. SITUAZIONE NON FACILE – Joaquinè ormai da tempo fuori dai progetti tecnici e tattici deldi Simone Inzaghi. Arrivato tre anni fa dalla Lazio dopo un investimento importante, il Tucu non ha lasciato il segno in nerazzurro. E, in realtà, non lo ha fatto nemmeno durante il prestito della stagione appena conclusasi, dove ha raccolto la bellezza di zero gol con la maglia dell’Olympique Marsiglia. Un’esperienza disastrosa, con i francesi che avrebbero riscattatosoltanto in caso di qualificazione alla UEFA Champions League.