Corbo | Napoli Conte è bravissimo ma non può dettare cifre soldi e regole!

(Di giovedì 30 maggio 2024): ”? Il problema è sulla clausola di uscita, nel senso che se lui non riesce a portare in un anno ilin Champions, pensa di andarsene dove vuole” A Radio CRC nel corso della trasmissione “Calciomania” di Massimo D’Alessandro è intervenuto Antonio. Queste le parole del giornalista sule gli aggiornamenti sul tema“Aggiornamenti sul tema? Sono fermo a quello che ho scritto. Faccio di tutto per riflettere, non mi butto mai in avanti e valuto le cose. La trattativa conè vecchia, ma invidio i colleghi che almeno 6 mesi danno la conclusione a minuti, credo che non sia così. De Laurentiis lunedì mattina non aveva nessuna voglia di andare a questo convegno, poi per l’amicizia che lo lega con Trombetti è andato ed ha anche approfittato per chiarire alcune cose.