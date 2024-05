Conte ricostruzione non significherà rivoluzione | Kvaratskhelia è incedibile Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 30 maggio 2024)non. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Khvicha. Il Psg è in pressing, ha già l’accordo con il giocatore e ha pure confezionato un’offerta da 100 milioni di euro per lui, ma il club azzurro non ha alcuna intenzione di cederlo a meno che la super offerta di Al-Khelaifi non si trasformerà in una proposta indecente, shock, da 150 milioni o magari anche superiore.non, la rosa è ritenuta valida, competitiva e di talento, e del resto un anno fa era pur sempre identificata come quella dello scudetto. Certo, bisognerà ritoccarla per far fronte agli addii già certificati (vedi Zielinski) o alle cessioni che verranno, che ci saranno, ma esiste uno scheletro imprescindibile che parte da Kvara e continua con Rrahmani, Lobotka, Anguissa, Raspadori, Politano, Meret.