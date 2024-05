Conte Napoli ultim’ora da Sky | lo ha appena annunciato Di Marzio!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 30 maggio 2024) Ormai ci siamo, peralmancherebbe unicamente l’ufficialità, Gianluca Diha rilasciato gli ultimi aggiornamenti. Antonioed il, siamo veramente agli sgoccioli. Il tecnico salentino tornerà in pista, o meglio in panchina, dopo l’anno e mezzo lontano dai riflettori. L’ex Inter e Juventus ha scelto, ritenuta la piazza giusta per ripartire e porre le basi del suo calcio sin dal ritiro estivo. Sembrano ormai profetiche le parole dello scorso inverno, quando intervistato nel corso di Belvesi espresse così: “In carriera per la passione che esprimono, mi piacerebbe allenare in piazze come quelle di Roma o, a patto che ci sia grande serietà e le giuste condizioni”. Condizioni che a quanto pare, a seguito di un lungo corteggiamento, Aurelio De Laurentiis gli avrebbe garantito.