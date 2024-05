Conte al Napoli Accordo Vicino | spunta una clausola alla Higuain

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 30 maggio 2024) Ile Antoniosono sempre più vicini all’definitivo. Accettata laliberatoria, ora si lavora sui diritti d’immagine. Il giorno dell’annuncio ufficiale di Antoniocome nuovo allenatore delsi avvicina sempre più. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, i nodi più spinosi dell’stanno per essere sciolti definitivamente. LaLiberatoria Accettata Uno dei principali ostacoli è stato superato: ilha accettato la richiesta didi inserire unaliberatoria al termine della prima stagione. Allo stesso modo, l’allenatore salentino ha dato il suo benestarecondizione posta da Aurelio De Laurentiis, ovvero la possibilità per entrambe le parti di separarsi senza penali o sanzioni dopo il primo anno di contratto.