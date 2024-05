Fonte : affaritaliani di 30 mag 2024

"Smantellare la Nato oggi significa a nostro giudizio esporre l'Europa, ancora impreparata, a pericoli tremendamente concreti. it . Per questo noi, realisticamente, crediamo sia urgente non il suo superamento bensì la sua riforma".

Conte ad Affari | La Nato va riformata non smantellata Serve un pilastro europeo per riequilibrare l' egemonia americana