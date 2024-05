Fonte : periodicodaily di 30 mag 2024

Tuttavia, vendendo ciò che non si usa più su piattaforme come Wallapop, parte degli italiani ritiene di poter guadagnare oltre 500 euro. Emerge da una ricerca effettuata da Wallapop, piattaforma leader. (Adnkronos) – Viaggiare è il desiderio che più motiva gli italiani a risparmiare, ma anche quello a cui rinunciano più spesso per motivi economici.

Consumi Wallapop | italiani risparmiano per realizzare propri sogni come viaggi e hobby