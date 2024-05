Consumi Wallapop | italiani risparmiano per realizzare propri sogni come viaggi e hobby

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 mag. (Adnkronos/Labitalia) –are è il desiderio che più motiva glia risparmiare, ma anche quello a cui rinunciano più spesso per motivi economici. Tuttavia, vendendo ciò che non si usa più su piattaforme, parte degliritiene di poter guadagnare oltre 500 euro. Emerge da una ricerca effettuata da, piattaforma leader nella compravendita di prodotti second-hand, che promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile, in collaborazione con mUp per indagaregligestiscono i risparmi in relazione ai, evidenziandovendendo oggetti inutilizzati sulla piattaforma è possibile avere un piccolo guadagno extra per iniziare a realizzarli.Si potrebbe pensare che la più comune motivazione al risparmio sia per avere una sicurezza economica in caso di eventuali emergenze: sebbene sia così per il 44% degli, lo studio rivela che questa non è la ragione principale che li spinge a risparmiare.